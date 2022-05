Do Británie připlulo v neděli dalších více než 250 migrantů

— Autor: ČTK

Více než 250 migrantů připlulo v neděli do Británie přes Lamanšský průliv, který zemi odděluje od zemí Evropské unie. S odvoláním na britské ministerstvo obrany to dnes uvedla agentura AFP. Podle ní by letos počet migrantů překonávajících nebezpečnou trasu mohl dosáhnout nového rekordu.