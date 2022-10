Do paneláku v Rusku narazilo letadlo. Budova je v plamenech

Ruské ministerstvo obrany podle agentury RIA Novosti oznámilo, že letoun se zřítil při cvičném letu z letiště v Jižním vojenském okruhu. Příčinou nehody byl podle něj požár jednoho z motorů, palivo se rozlilo a vznítilo na dvoře jednoho z bloků obytných domů. Posádce dvoumístného stíhacího bombardéru se před dopadem podařilo katapultovat.

A Russian Su-34 has crashed into buildings in the Russian city of Yeysk. pic.twitter.com/DuzXIlaWp6

Nepotvrzené záběry na sociálních sítích ukazují velkou ohnivou kouli, která vylétla z několikapatrové budovy. Ministerstvo pro mimořádné situace podle agentury TASS uvedlo, že informace o případných obětech se dosud upřesňují. Plochu požáru úřad odhadl na 2000 čtverečních metrů. Poškozeno bylo nejméně 17 bytů.

What is reportedly a military jet has crashed into a residential building in the port city of Yeysk, Krasnodar Oblast.



Currently unknown how the plane fell or the number of casualties. pic.twitter.com/4f0lcirs7U