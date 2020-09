Do programu WHO na distribuci vakcín se zapojilo 156 zemí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do programu COVAX na spravedlivou distribuci budoucích vakcín proti covidu-19 se zapojilo 156 států, tedy velká většina zemí světa. Oznámila to dnes podle agentury Reuters Světová zdravotnická organizace (WHO), která stojí v čele aliance.