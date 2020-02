Dodik nevěří v zachování Bosny a Hercegoviny. Odtržení Republiky srbské prý ale neplánuje

Politik označovaný za proruského stoupence připojení RS k Srbsku to řekl regionální televizi N1. "Jsem přesvědčený, že se ukáže, že Bosna a Hercegovina nemůže existovat. To není nějaká moje nenávist nebo bláznivý nápad. Je to moje hodnocení, že existovat nemůže," uvedl Dodik. Řekl ale také, že srbský prezident Aleksandar Vučić je proti narušení územní celistvosti Bosny.

"Nikdo nemá plán odtržení, tady (v RS) nic takového není. Nám se vyčítá, že nevylučujeme možnost, že se to jednoho dne stane. Ne proto, že to chceme, ale protože Bosna nemůže (existovat). Já jsem zastáncem toho, aby se tu udělalo něco udržitelného a aby nedošlo ke konfliktu," prohlásil Dodik, který je srbským členem bosenského předsednictva, tříčlenné kolektivní hlavy státu.

Podle jeho přesvědčení se přes veškeré úsilí mezinárodního společenství nepodařilo z Bosny a Hercegoviny udělat fungující zemi.

"Proč Američané podporují existenci Bosny a Hercegoviny, v níž nejsou spokojení Bosňáci (dříve Muslimové), protože nedostali všechno, v níž jsou nespokojení Srbové a v níž jsou Chorvaté v politickém smyslu devastovaní z hlediska práva?" hájí Dodik svou nedůvěru v přežití Bosny.

Bosnu a Hercegovinu tvoří bosňácko-chorvatská Federace Bosny a Hercegoviny a Republika srbská na základě mírové dohody z roku 1995, jež ukončila krvavou občanskou válku. Obě entity přitom mají rozsáhlou autonomii, která značně omezuje funkčnost celostátních orgánů, včetně vlády a parlamentu.