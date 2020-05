Dohoda EU s Británií je prý za daného rozvrhu skoro nemožná

Ostrá slova přicházejí poté, co z přechodného období zahájeného oficiálním britským odchodem z EU uběhly čtyři měsíce, aniž bylo dosaženo výraznějšího pokroku v rozhovorech o kýžené dohodě o volném obchodu. Vyjednávací období má vypršet s koncem roku, načež by při absenci dohody vyvstaly v obchodu mezi Británií a unií značné překážky. Provizorium může prodlouženo, přičemž takový krok by musel být dojednán do konce června, ovšem Londýn takový postup odmítá a trvá na tom, že dohodu lze do prosince stihnout.

"I přes naléhavost a ohromnost vyjednávací výzvy se obávám, že pokrok v brexitových rozhovorech přichází jen velmi pomalu," řekl eurokomisař pro obchod Hogan irské vysílací společnosti RTÉ. "Nemáme žádné skutečné známky toho, že naši britští přátelé k vyjednávání přistupují s plánem uspět. Doufám, že se mýlím, ale nemyslím si to," pokračoval.

Mluvčí kanceláře britského premiéra Borise Johnsona Hoganovo hodnocení britského přístupu odmítl, napsala agentura Reuters. Downing Street sdělila, že se těší na "konstruktivní vyjednávání" v dalším kole, které je naplánováno na příští týden.

Půjde teprve o třetí blok jednání, jejichž původní harmonogram narušila pandemie covidu-19. Podle irského ministra zahraničí Coveneyho byly časové možnosti od počátku "velmi, velmi složité", kvůli koronaviru se ale rozvrh pro uzavření dohody stal "prakticky nemožným".

"Myslím, že politici a vláda ve Spojeném království se rozhodli, že vina za všechny následky brexitu bude svalena na covid. Chápu to tak, že nechtějí vyjednávání protahovat do roku 2021, protože v podstatě mohou všechno svést na covid," prohlásil eurokomisař Hogan.

Před nadcházejícím kolem rozhovorů přetrvávají spory v několika klíčových bodech, zejména pokud jde o "rovná pravidla" hospodářské soutěže. Podle Londýna v tomto ohledu požadavky EU neberou v potaz, že Británie už není členem evropského bloku.

Do konce června je kromě příštího týdne naplánované ještě jedno kolo jednání, načež budou mít před sebou Britové možnost požádat o dvouletý odklad termínu pro uzavření dohody. Vláda premiéra Johnsona prodloužení přechodného období nepřipouští zejména proto, že v této etapě se na ni stále vztahuje unijní právo, ačkoli už na jeho podobu nemá žádný vliv.