Dohoda o příměří je v troskách. Boje o Náhorní Karabach pokračují

Z karabašské metropole Stěpanakertu zpravodaj agentury AFP dnes ráno slyšel dělostřeleckou palbu na jihozápadě neuznávané republiky. Další reportéři AFP v Ázerbájdžánu zaslechli střelbu děl z okolí města Terter, ležícího severovýchodně od Karabachu. "Znepřátelené strany se jako obvykle navzájem obviňovaly z podněcování bojů a hlásily úspěchy na bojišti, dodala AFP.

Damage spread over a wide area in #Ganga #Azerbaijan in and around the city centre. Azerbaijan claims this attack came from #Armenia not forces in dispute enclave #NagornoKarabakh. Conflict appears to be escalating to a dangerous new phase. pic.twitter.com/8rpe4n4364