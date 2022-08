Duda přirovnal ruskou invazi na Ukrajinu k nacistickým zvěrstvům v Polsku

"To, co se dělo tady ve Varšavě za druhé světové války, kdy Němci bezohledně vraždili civilní obyvatelstvo hlavního města, to je dnes s podobnou bezohledností ruská agrese proti Ukrajině," řekl Duda. "Jak podobné jsou obrazy, jak totožná je bestialita těch, kteří zabíjejí, kteří ničí, kteří provádějí destrukci životů nevinných lidí," dodal s tím, že žádné válečné zločiny nesmí zůstat nepotrestány.

Polsko si dnes připomíná začátek varšavského povstání proti německé okupaci 1. srpna 1944. Po týdnech bojů bylo povstání polské podzemní armády krvavě potlačeno, Varšava byla při trestné akci nacistických jednotek zcela zničena a civilní obyvatelstvo vyhnáno. V bojích zemřelo podle odhadů 18.000 povstalců a zhruba 180.000 civilistů, tisíce lidí byly deportovány do koncentračních táborů.

Po metropoli se v 17:00, tedy přesně 78 let od zahájení povstání, rozezněly sirény a chodci i auta se zastavili při minutě ticha za oběti bojů. Následně centrem města prošel průvod tisíců lidí s polskými vlajkami. Navzdory ohlášené účasti polských krajně pravicových radikálů se akce obešla bez incidentů.