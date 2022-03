Dva týdny války na Ukrajině: Rusko dobylo několik měst, začíná evakuace

Výběr bojových akcí na Ukrajině:

24. února - Ruský prezident Vladimir Putin v 04:00 SEČ oznámil, že dal svolení ke "speciální vojenské operaci". Ruské síly napadly Ukrajinu z Ruska i Běloruska i z poloostrova Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014, a zahájily rozsáhlý letecký, námořní i pozemní útok na téměř celou zemi.

- Ruští vojáci obsadili odstavenou jadernou elektrárnu v Černobylu, kde se na jaře 1986 odehrála bezprecedentní jaderná katastrofa. Do ruských rukou se dostalo také město Konotop na severovýchodě země.

25. února - Rusko se druhý den své vojenské invaze na Ukrajinu soustředilo na Kyjev a ruská armáda oznámila, že se zmocnila strategického letiště Hostomel u Kyjeva. Ruská armáda při útoku na letiště Hostomel u Kyjeva zničila největší provozovaný nákladní letoun na světě An-225 Mrija. Kyjev dobytí letiště potvrdil.

- Rusko také obsadilo Hadí ostrov v Oděské oblasti. Nejprve bylo oznámeno, že Rusové zabili všech 13 pohraničníků, později Ukrajina oznámila, že jsou naživu a v ruském zajetí.

- Britské ministerstvo obrany uvedlo, že ruské kolony postupující na Kyjev jsou vzdáleny ještě více než 50 kilometrů od centra města.

26. února - Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho jednotky dobyly na jihovýchodě Ukrajiny město Melitopol, které má přes 150.000 obyvatel.

27. února - Úřady Charkova sdělily, že ruská vojenská kolona, která ráno pronikla do ulic, byla zlikvidována a město opět kontrolují ukrajinské síly.

28. února - Ukrajina potvrdila, že se Rusové zmocnili přístavního města Berďansk u Azovského moře, kde žije 110.000 lidí.

- Při jednom z dosud nejtragičtějších momentů války v druhém největším ukrajinském městě Charkově podle ukrajinských představitelů zahynulo 11 lidí a desítky dalších utrpěly zranění po ostřelování ruskými vojáky.

- Město Ochtyrka s asi 50.000 obyvateli na severovýchodě Ukrajiny ruské síly podle Kyjeva opakovaně bombardovaly vakuovými bombami, které jsou považovány za nejsilnější nejadernou zbraň na světě.

1. března - V Kyjevě ruské rakety zasáhly televizní věž, zahynulo pět lidí.

- Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že zablokovalo přístup ukrajinských sil k Azovskému moři.

- Postup masivní kolony ze severu na ukrajinskou metropoli se podle západních činitelů zastavil.

- Při ruském raketovém útoku byl v úterý poškozen honorární konzulát ČR v Charkově. Konzul Oleg Čigrinov i jeho asistent jsou v pořádku a neutrpěli zranění.

- Bylo potvrzeno, že Rusové ovládli městečko Ivankiv, ve kterém zničili věhlasné muzeum.

2. března - Ruští vojáci obsadili jihoukrajinský Cherson, kde žije zhruba 300.000 obyvatel. Poté se ale objevily zprávy, že boje o město stále pokračují.

- Poprvé po sedmi dnech války přešly ukrajinské jednotky do ofenzivy a postupují na východě země směrem na Horlivku, napsala agentura Interfax-Ukrajina s odvoláním na poradce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta.

3. března - Ruští a ukrajinští vyjednavači se za pokračujících bojů na Ukrajině dohodli na vytvoření humanitárních koridorů s možným dočasným příměřím v jejich okolí pro odchod civilního obyvatelstva.

4. března - Ruské jednotky po prudkých bojích ovládly Záporožskou jadernou elektrárnu na jihovýchodě Ukrajiny. I poté, co jadernou elektrárnu obsadili Rusové, zůstali na místě zaměstnanci, kteří kontrolují stav jaderných bloků. V ten samý den Rusové obsadili i blízké město Enerhodar.

- Ruští vojáci poprvé pronikli do ukrajinského přístavu Mykolajiv u ústí Jižního Bugu do Černého moře, podle místních představitelů se je ale podařilo vytlačit.

- Ukrajinské námořnictvo potopilo svou vlajkovou loď, fregatu Hetman Sahajdačnyj, aby nepadla do rukou nepřítele.

- Při leteckém úderu ruských sil na ukrajinskou vesnici Marchalivka asi deset kilometrů od Kyjeva zemřelo nejméně pět lidí včetně tří dětí.

5. března - Ruské jednotky téměř srovnaly se zemí ukrajinské město Boroďanka severozápadně od Kyjeva. V městě Buča ležícím na severozápad od Kyjeva ostřelovaly sídliště a blokovaly dodávky humanitární pomoci. V Irpini, která se nachází v sousedství Buči, podle zpravodaje Rádia Svoboda ruští vojáci stříleli po civilistech utíkajících z města.

- Selhal první pokus o evakuovat civilisty z obléhaného ukrajinského města Mariupol. Ruská strana obvinila z porušení příměří ukrajinské síly.

6. března - Kvůli pokračujícímu ruskému ostřelování selhal i druhý pokus evakuovat civilisty z obléhaného ukrajinského města Mariupol.

7. března - Ruská armáda podle ukrajinských zdrojů vystupňovala ostřelování měst v centrální, severní a jižní části Ukrajiny. Představitelé města Charkov uvedli, že při ostřelování byla poškozena televizní věž a těžká dělostřelecká palba zasahuje obytné čtvrti. Prezidentský poradce Oleksij Arestovyč prohlásil, že ukrajinští vojáci znovu ovládli město Čuhujiv na severovýchodě Ukrajiny.

- Delegace Ruska a Ukrajiny jednaly při třetím kole rozhovorů v běloruském pohraničí. Moskva poté oznámila otevření humanitárních evakuačních koridorů z Kyjeva, Charkova, Mariupolu, Černihivu a Sumy.

- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že kvůli obraně Ukrajiny odvolává všechny ukrajinské vojáky ze všech mírových misí ve světě.

- Ruský nálet, jehož terčem se stalo ukrajinské město Sumy, si vyžádal nejméně 21 mrtvých v řadách civilistů.

8. března - Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že na Ukrajině začalo dohodnuté příměří a že se z pěti měst otevřely humanitární koridory pro evakuaci civilistů. Podle ruské strany se to týká Kyjeva, Charkova, Mariupolu, Černihivu a města Sumy. Fakticky však evakuace zatím probíhá jen ve východoukrajinském městě Sumy, odkud první vozidla vyjela kolem 10:00 (09:00 SEČ). Evakuační trasa ze Sum, které leží asi 30 kilometrů od hranic s Ruskem, vede směrem na jih přes Lubny do 170 kilometrů vzdáleného středoukrajinského města Poltava. Během dne se z města Sumy evakuovalo 5000 civilistů, kteří zamířili do středoukrajinské Poltavy.

- Stanice BBC napsala na svém ruskojazyčném webu s odvoláním na komuniké pozemních sil ukrajinské armády, že první dobrovolní bojovníci z různých zemí, kteří přijeli na pomoc Ukrajině, už zaujali pozice na okraji Kyjeva. Do mezinárodní legie se přihlásilo podle prezidenta Zelenského na 16.000 zájemců.

9. března - Ukrajina během dne evakuovala podle předsedy poslaneckého klubu vládní strany Sluha národa Davida Arachamiji 40.000 ohrožených civilistů. Země se pokoušela dostat ohrožené civilisty do bezpečí šesti humanitárními koridory, problémy s evakuací přetrvávají v Kyjevě, Charkově a Mariupolu.