Dvojice vyhoštěných Čechů opustila Rusko

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dvojice Čechů vyhoštěných z Ruska už opustila zemi a je na cestě do Česka. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Moskva vyhostila dva Čechy v reakci na stejný český krok z počátku června. Oba měli čas k opuštění ruského území do dnešní půlnoci.