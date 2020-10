Ekologickou katastrofu u Kamčatky patrně zavinil tanker. Ruští úředníci nebezpečí tajili

"Na základě předběžných dat plul podél pláže po mořské trase tanker, z něhož unikala ropa. (Únik) se podařilo zastavit. O jakou loď šlo, se zatím nepodařilo určit, začali jsme s pátráním," uvedl zdroj, podle kterého jsou námořní cesty v této části Tichého oceánu velmi rušné.

U Chalaktyrské pláže a v Avačském zálivu ruské úřady naměřily zvýšenou hladinu ropných produktů a fenolu. Na pobřeží se objevilo velké množství uhynulých mořských živočichů a někteří surfaři, kteří pláž často využívají, se potýkají s horečkami, nevolností a podrážděním očí.

Dead sea creatures on Khalaktyrsky Beach in Kamchatka. Surfers & divers suffering fevers, sore throats & burned corneas. Turns out oil products & phenol up to 4x normal levels. No explanation from authorities. Some suspect military exercises. @greenpeaceru https://t.co/k57lrzxrSd pic.twitter.com/bVVpRixwxF