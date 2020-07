Ekonomika se probouzí. Odborníci ale varují před přílišným optimismem

Prozatímní údaje, o nichž informoval server POLITICO, ukazují, že eurozóna vykazovala největší růst za poslední dva roky. V případě Spojeného království se jednalo o nejlepší ukazatel za posledních pět let. Potvrdily to statistiky výzkumné společnosti IHS Markit.

Nárůst s velkou pravděpodobností způsobilo opětovné nastartování evropských ekonomik díky postupnému rozvolňování restriktivních opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru. Velká Británie, která se původně chtěla vydat švédskou cestou "kolektivního promoření", se vrátila do normálu jako jedna z posledních.

Neradujeme se předčasně?

I tak bychom se ale neměli radovat předčasně, neboť se hrubé domácí produkty ještě zdaleka neblíží svým únorovým hodnotám, a jen tak tomu nebude. Podle odhadů by se HDP mělo vrátit do stavu před pandemií až v roce 2022. Největší obavy vyvolávají změny spotřebitelského chování v důsledku nezaměstnanosti, kdy lidé budou víc šetřit a méně utrácet.

"Jde o to, že navzdory zdánlivě pozitivnímu návratu k lepšímu se zase může vše zhoršit, jelikož firmy už přistoupily k masovému propouštění," varoval Chris Williamson, hlavní ekonom IHS Markit.

"Je zapotřebí usilovat o postupné nažhavení ekonomiky, ale bohužel rostoucí nezaměstnanost a hlavně neustálá potřeba sociálního distancování sklidí své ovoce," dodal. Například v Česku stále poměrně nízkému počtu lidí na pracovním úřadě vděčíme díky stále trvajícímu programu Antivirus, ale někteří už varují, že se jedná pouze o odklad problému, který stejně přijde..

Zatím to ale vypadá, že lidé utrácet chtějí, jelikož britský statistický úřad (British Office for National Statistics) ukázal, že spotřebitelé své dřívější chování příliš nemění, ba se vracejí k době předkoronavirové. Pokračoval-li by současný pozitivní trend i nadále, dalo by se říci, že vše není tak horké, jak se uvaří, a že původní ekonomické scénáře byly možná příliš pesimistické.