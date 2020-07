Musk chce poslat do provozu plně autonomní vozidla. Jsme hodně blízko, řekl

— Autor: Jan Fiala / EuroZprávy.cz

Zakladatel automobilky Tesla Elon Musk se nechal slyšet, že by koncem letošního roku mohly být uvedeny do provozu první samoobslužná vozidla. Jednalo by se o dosažení úrovně pět, která nevyžaduje absolutně žádnou přítomnost řidiče.