Etnické menšiny jsou dle studie v Anglii méně očkované

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Příslušníci etnických menšin žijících v Anglii mají menší důvěru k vakcíně proti koronaviru než většinová populace. To se promítá i do počtu očkovaných. Zatímco bělochů ve věku 70 až 79 let naočkovali angličtí zdravotníci již 86 procent, v případě černochů je to jen 55 procent, vyplývá ze studie, o které informovala agentura Reuters.