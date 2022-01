Evakuace ambasád a tlak Kremlu prohlubují úzkost Ukrajinců, píše deník

Podle ní si také mnozí Ukrajinci na sociálních sítích vyměňují rady, co dělat, včetně těch, jak hovořit o této situaci s dětmi.

Anastasija Bondarová dosud nechtěla ani uvažovat o možné válce a snažila se od zpráv o ruské hrozbě izolovat až do doby, kdy USA nařídily rodinám zaměstnanců svého velvyslanectví na Ukrajině, aby opustily zemi kvůli hrozící ruské invazi, a kdy evakuace části personálu ze zastupitelského úřadu v Kyjevě oznámila také Británie.

"Teď se krize zdá být blízko, stejně jako představa, že Rusko přijde sem a zaútočí na Kyjev," řekla deníku El País Bondarová, která žije v ukrajinské metropoli. Nyní zvažuje, že pošle své dvě děti ve věku deset a osm let do Lvova na západě Ukrajiny k manželovým rodičům. "Válka je hrozná, ale to neustálé napětí také," dodala čtyřiatřicetiletá Bondarová.

Ukrajinci se snaží vrátit k normálnímu životu od té doby, co se konflikt proruských separatistů na Donbase podporovaných Kremlem zastavil na pevné frontové linii. Od získání nezávislosti z roku 1991 zažila tato čtyřicetimilionová republika různé krize - hlubokou ekonomickou recesi, dvě revoluce (2004 a 2013) a ozbrojený konflikt na východě země.

Narůstající počet ruských jednotek u ukrajinských hranic a neustálá vojenská exhibice Moskvy spolu se stále intenzivnějšími varováními některých západních zemí vytvořily ale zcela jinou atmosféru, míní umělec Sergej Zacharov, přezdívaný některými ukrajinský Banksy. "Mnozí si nyní začínají uvědomovat hrozbu, které čelíme," dodal malíř, který na začátku konfliktu na východě země strávil dva měsíce ve vězení ve svém rodném městě Doněck. Důvodem bylo jeho satirické dílo zobrazující proruské separatisty. "Když mě pustili, měl jsem zlomená skoro všechny žebra," vzpomněl umělec. Dodal, že vždy chtěl být jen malířem, ale nyní je připraven vzít do ruky zbraň. "Tohle může být ventilem, který nakonec konflikt ukončí, nebo zažehne válku. Ta ale může mít různé formy, bitev v terénu, nebo diplomatického boje," dodal.

Ukrajinská vláda se snaží občany uklidnit. Prezident Volodymyr Zelenskyj, bývalý herec a komik, který vyhrál volby v roce 2019 se slibem boje proti korupci a ukončení války na východě země, v pondělí ujišťoval, že přes oznámení o evakuacích některých ambasád není důvod k panice.

Mnozí Ukrajinci sdílejí na sociálních sítích pod heslem "jsme připraveni" své plány a rady, jak se chovat v případě nouzové situace, včetně toho, jak ji zvládnout psychicky i jak vše vysvětlovat dětem. Strach mají nejen z ruské invaze, ale i z dalšího prohloubení ekonomické krize způsobené už pandemií covidu-19. Zatím se před bankami netvoří fronty lidí snažících se vybrat své úspory v dolarech či eurech. Premiér Denys Šmyhal ujišťuje, že nebezpečí pro národní ekonomiku nehrozí, s výjimkou hrozeb dezinformací. "Ruská federace pracuje na tom, aby destabilizovala vnitřní situaci na Ukrajině. Je důležité zhodnotit rizika a zůstat v klidu," uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničí.

Také Moskva viní Západ z dezinformací a činí ho zodpovědným z eskalace napětí. Kreml opakovaně tvrdí, že prezident Vladimir Putin preferuje diplomatická jednání a nechce hrotit situaci. Diplomatická jednání, ač křehká, pokračují mezi Ruskem a USA, které si Moskva vybrala za prostředníka, ignorujíc Evropskou unii.

Americká tajná služba situaci sleduje více od listopadu, kdy Rusko začalo své jednotky u ukrajinských hranic soustřeďovat. Americká tajná služba tvrdí, že Putin zatím nerozhodl o vojenské invazi na Ukrajinu, jíž zabral v roce 2014 poloostrov Krym intervencí a mezinárodně neuznaným referendem.

Podle Viktorije Savčenkové jsou oznámení o evakuacích rodin či části personálu ambasád politickou a diplomatickou hrou. Tuto devětadvacetiletou ženu více znepokojuje, jaký má celý tento "chaos" vliv na domácí dění. Podle ní se v posledních týdnech množí například i hrozby bombovým útokem ve školách či dalších veřejných místech.