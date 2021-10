Evropa je jediným regionem, kde roste počet nakažených

Evropa je jediný region na světě, který minulý týden zaznamenal nárůst počtu potvrzených případů nákazy koronavirem a to o sedm procent. Jinde je epidemická situace stabilní nebo šíření viru zpomaluje. Oznámila to dnes Světová zdravotnická organizace (WHO).