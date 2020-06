Evropa nadále uvolňuje opatření, situace v Brazílii se zhoršuje

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Evropa do nového měsíce vstoupila hlavně ve znamení dalšího uvolňování protikoronavirových opatření. Na různých místech kontinentu se otevřely památky, bary, školy či třeba knihovny. Například Slovensko, kam by Češi mohli od 15. června cestovat bez omezení, ale zatím ještě o úplném otevření svých hranic nerozhodlo. Češi tak nadále mohou cestovat ke slovenským sousedům bez předložení negativního testu a bez karantény jen pod podmínkou, že se do ČR vrátí do 48 hodin.