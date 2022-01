Evropě hrozí dvojí epidemie, na kontinent se vrátila chřipka

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Poté, co v loňském roce téměř vymizela, se letos chřipka vrátila do Evropy rychleji, než se očekávalo. U odborníků to vyvolává obavy z dvojí epidemie chřipky a covidu-19, kdy se prudce zvýší počet nakažených oběma nemocemi současně, uvedla dnes agentura Reuters. Zároveň není jasné, nakolik budou vakcíny proti chřipce účinné vůči virovému kmenu, který letos koluje.