Expertka pro EZ: Královna Alžběta je vzpomínka na vítězství ve druhé světové. Po smrti začne operace London Bridge

Pro Brity by znamenal skon královny Alžběty šok. „Pro lidi to bude obrovská ztráta. Královna Alžběta je taková vzpomínka na vítězství v druhé světové válce a také na období, kdy Británie byla ještě světové impérium. Celou zemi by to poznamenalo na měsíce,“ řekla pro EuroZprávy.cz expertka na britskou politiku a lidská práva Irena Hůlová z Amnesty International.

Zdravotní stav šestadevadesátileté královny Velké Británie Alžběty II. se zhoršil. Sjíždí se za ní celá rodina. Dokonce včetně jejího vnuka Harryho, který se od královské rodiny dlouho distancuje a žije se svou chotí Meghan v USA.

Podle britského zpravodajského webu BBC je královna pod lékařským drobnohledem ve svém letním sídle na skotském zámku Balmoral. Sjíždí se k ní celá rodina. „Moje myšlenky a myšlenky lidu po celém Spojeném království jsou s Jejím veličenstvem královnou a její rodinou,“ řekla nová britská premiérka Liza Trussová pro BBC. Lékaři královně zakázali cestovat zpět do Buckinghamského paláce i za účelem jmenování Trussové na místo předsedkyně vlády.

Londýnský most spadl

Tak zní slova, která symbolizují operaci London Bridge, která proběhne v následujícíh týdnech po smrti královny Alžběty. „Dokument o operaci London Bridge popisuje postup s nutností užití mimořádného množství akce, kterou musí provést všechny ozbrojené složky v zemi. Cílem je především zvládnout bezprecedentní davy a cestovatelský chaos,“ vyjmenoval server Politico.

V den královniny smrti ministři dostanou e-mail a telefonický hovor. „Drazí kolegové., i politováním vám oznamuji, že Její veličenstvo královna je po smrti,“ má znít v oznámení. Pokud královna zemře přes noc, tak dojde k oznámení přesně v 8:00 ráno. Většina královského personálu ten den zůstane u sebe doma.

Následné detaily pohřbu budou upřesněny na webových stránkách vlády a Buckinghamského paláce, které budou vybarveny do černa. Syn královny, princ Charles, pronese před celým národem projev. Posléze se sejde s britským předsedou vlády. „Den po smrti královny vláda prohlásí Charlese za nového krále,“ vysvětlil britský server Oxford Mail.

Den pohřbu bude také dnem národního smutku. Zaměstnavatelé ani přesto nemusejí dát svým zaměstnancům volno. Pohřeb proběhne ve Westminsterském opatství a celý národ bude v poledne držet dvě minuty ticha. Královna spočine v Pamětní kapli krále Jiřího VI. po boku svého manžela Philipa a jejího předchůdce a otce Jiřího VI.

Co její smrt bude znamenat pro Británii?

Všechny vlajky v Británii budou až do osmé hodiny ranní příštího dne vlát na půl žerdi. Banky po celé zemi zřejmě v den smrti zavřou. „V den pohřbu princezny Diany se mnoho Britů cítilo povinných zavřít své podniky a zrušit sportovní události. Navíc cítili vztek davů lidí, kteří venku truchlili a viděli, že pokračují jako by se nic nestalo,“ píše web Insider.

Minimálně patnáct dní po její smrti bude Velká Británie ochromena. Podle webu Insider monarchie takto přijde o miliardy liber. Nejde ale jen o změny v ekonomice. Dosavadní princ Charles si pravděpodobně změní své jméno a bude potřeba změnit slova národní hymny, která nyní zní „Bůh ochraňuj královnu“.

„Nedokážu si velkou Británii představit bez této královny. Dnes je velmi znepokojivý den,“ reagoval televizní hlasatel Piers Morgan na zprávy o královnině zdravotním stavu na svém Twitteru.