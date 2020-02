Vláda údajně s Cameronem probírala variantu, že premiér z let 2010 až 2016 by mohl někdejší náměstkyni na ministerstvu energetiky v pozici hlavní organizátorky nahradit. Expremiér ale vyjádřil názor, že práce by se měla svěřit členovi stávající vlády, píše BBC. Podle ní byl součástí rozhovorů také bývalý ministr zahraničí William Hague, ten se ale předsednictví COP26 rovněž neujme.

Cameron řekl BBC, že jej nabídka poctila, dosazení vládního pracovníka do čela klimatického summitu by ale podle něj bylo lepší z hlediska "linie velení".

COP26 je v největším městě Skotska na programu mezi 9. a 19. listopadem. "Pořadatelství konference COP 26 je pro Spojené království a země celého světa významnou příležitostí zvýšit úsilí v boji proti klimatickým změnám," řekl v úterý premiér Boris Johnson při tiskové konferenci s přírodovědcem Davidem Attenboroughem.

Personální otázky kolem přípravy summitu premiérova kancelář ihned nekomentovala. Očekává se, že jasněji by mohlo být po plánované přestavbě vlády. Ta měla původně přijít už tento týden, podle informací britského tisku ale byla nakonec o týden odložena.

Johnson v souvislosti s klimatickou konferencí čelí kritice, protože minulý týden oznámil, že akci nebude předsedat bývalá náměstkyně na ministerstvu energetiky O'Neillová. Tu přitom jmenoval teprve před půl rokem. Politička v úterý rozhlasové stanici BBC Radio 4 řekla, že vláda v nynější situaci není schopna své cíle ohledně boje s globálním oteplováním splnit. Může za to podle ní naprostý nedostatek odhodlání a řídících schopností současného kabinetu.

O'Neillová už dříve v dopise na adresu premiéra uvedla, že od něj navzdory slibům nedostala dostatečnou podporu, ideovou, finanční ani personální. "Moje rada pro všechny, kterým Boris (Johnson) něco slibuje - ať už jsou to voliči, světoví lídři, ministři, zaměstnanci nebo i rodinní příslušníci, je následující: nechte si to dát písemně, najděte si právníka, aby se na to podíval, a ujistěte se, že jsou v bance peníze," řekla.