Fiala: Zprávy z fronty na Ukrajině vyvolávají naděje ohledně blížící se porážky ruských vojsk

"Bez svobodné Ukrajiny není svobodné Evropy," uvedl předseda vlády. Osud Ukrajiny je podle něj úzce spjatý s "mezinárodním řádem", a Evropská unie proto musí stát po jejím boku v boji proti ruské okupaci. "Zničí-li Rusko Ukrajinu, jsme to my, střední a východní Evropa, kdo je hned za ní a čeká, že bude dalším terčem útoku," napsal Fiala.

Jeho komentář vyšel těsně před návštěvou české vlády v Kyjevě, jejímž hlavním bodem je společné jednání s ukrajinskými ministry. Tématem je mimo jiné poválečná obnova Ukrajiny, na níž se připravuje nejen EU, zatímco Rusové v posledních týdnech na východě země ztrácí území obsazená po spuštění invaze v únoru.

"Zprávy z fronty nám dávají naději, že se konflikt vyvíjí tak, jak jsme všichni doufali," uvedl Fiala. "Ovšem až (Ukrajinci) konečně vytlačí ruské okupanty ze své země... krize bude bohužel stále daleko od konce," dodává.

Zajistit stabilitu, spravedlnost a obnovu Ukrajiny podle premiéra nebude o nic menší výzvou než vítězství na bojišti. "Hlavním úkolem mezinárodního společenství pak bude najít řešení, které zajistí skutečný mír, a nedopustit zamrzlý nebo doutnající konflikt na hranicích Evropy, který by představoval permanentní hrozbu," napsal Fiala. Podpora Ukrajiny podle něj musí pokračovat měsíce a roky, i za situace, že se boje uklidní a pozornost "západního světa" se obrátí k jiným problémům.

Apel českého premiéra je dalším příspěvkem do polemik o tom, že podpora Ukrajiny ze strany Západu by mohla pod tíhou domácích ekonomických problémů slábnout. Ke spekulacím přispívá i politický vývoj ve Spojených státech, kde se po listopadových volbách pravděpodobně vrátí k moci v Kongresu Republikánská strana se zdrženlivějším postojem k další pomoci. Špičky EU mezitím trvají na tom, že budou Ukrajinu finančně i jinak podporovat "tak dlouho, jak to bude třeba".