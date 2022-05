Francouzský ministr ujistil Ukrajinu, že se jednou stane součástí EU

Francouzský prezident Emmanuel Macron nedávno navrhl vytvoření "evropské politické komunity", což by byla nová struktura, jež by například umožnila bližší spolupráci se zeměmi, které se ucházejí o vstup do EU. Některé členské státy nicméně přijaly nápad s opatrností vzhledem k nejasnostem ohledně řady jeho detailů a Kyjev vyjádřil obavy, že tato struktura bude využita jako alternativa k plnohodnotnému členství v EU.

"Jsem přesvědčen, že Ukrajina bude součástí Evropské unie," řekl dnes Beaune novinářům. "Víme, že to zabere nějaký čas a během tohoto období si nemůžeme dovolit jednoduše čekat. Musíme živit evropskou naději," dodal ministr, který tento týden řekl, že vstup Ukrajiny do bloku by mohl trvat 15 až 20 let. Dnes poznamenal, že Macronem navržená struktura nebude alternativou k plnému členství.

Nově jmenovaná francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonnaová dnes promluvila v podobném duchu při návštěvě Berlína. Macronem navržená struktura má podle ní doplnit přijímací proces do EU a podpořit země, které vysloví zájem o členství.

"Pro některé naše partnery toho musíme udělat více a rychleji. Cílem této evropské politické komunity je rychle posílit vztahy s evropskými zeměmi v našem sousedství," řekla.

Evropská komise zveřejní svůj postoj k přihlášce Ukrajiny do EU v červnu. I pokud by ji schválila, tak by proces přijetí mohl trvat řadu let. Navíc jej může zablokovat jakýkoliv členský stát.