Gazprom zaplatil Ukrajině tři miliardy dolarů, když upustí od žalob

Finální dohoda by tak měla být podepsána ještě do konce roku. Na základě ujednání by měla Ukrajina podle Gazpromu v příštím roce přepravit do Evropy 65 miliard metrů krychlových ruského plynu, zatímco teď je to 90 miliard ročně. V letech 2021 až 2024 klesne roční tranzit na 40 miliard metrů krychlových ročně. Pětiletý kontrakt obsahuje i klauzuli o možném prodloužení na dalších deset let.

Mluvčí ukrajinské energetické společnosti Naftogaz potvrdil, že firma už zmíněnou sumu obdržela.

Ukrajina je klíčovou cestou pro přepravu zemního plynu z Ruska k evropským zákazníkům. Dlouholeté spory jsou průvodním jevem zhoršených vztahů mezi Kyjevem a Moskvou po ruské anexi Krymu a vypuknutí povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny.

Přes Ukrajinu putuje plyn i do České republiky. Pro Kyjev je tranzit ruského plynu důležitý, protože z něj finančně profituje. Ukrajina, ale i další země, například Polsko či Spojené státy, se proto staví proti zprovoznění plynovodu Nord Stream 2. Ten spojí Rusko a Německo po dně Baltského moře, a vyhne se tudíž tradičním tranzitním zemím, především právě Ukrajině.

