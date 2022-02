Google na Ukrajině dočasně vypnul nástroje, které v mapách ukazují vytíženost

Společnost uvedla, že toto opatření přijala v zájmu bezpečnosti místních komunit po konzultaci se svými zdroji včetně regionálních úřadů. Technologický gigant vypnul funkce poskytující informace o časové vytíženosti dopravních tepen, firem a služeb. Řidičům, kteří v této oblasti používají navigaci, ale zůstávají k dispozici některé živé dopravní informace.

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek zahájil vojenskou operaci proti sousední Ukrajině. Velké technologické společnosti, včetně Googlu, proto oznámily, že přijímají nová opatření na ochranu bezpečnosti uživatelů v regionu.

Na internetové služby a sociální sítě se v současné době zaměřují také výzkumníci, aby zjistili, jaké aktivity se kolem války odehrávají v online světě i mimo něj. Například profesor Jeffrey Lewis z Institutu pro mezinárodní studia v Middlebury uvedl, že mu aplikace Google Maps pomohla sledovat "dopravní zácpu", která byla ve skutečnosti pohybem ruských jednotek směrem k hranicím několik hodin předtím, než Putin oznámil útok.

According @googlemaps, there is a "traffic jam" at 3:15 in the morning on the road from Belgorod, Russia to the Ukrainian border. It starts *exactly* where we saw a Russian formation of armor and IFV/APCs show up yesterday.

Someone's on the move. pic.twitter.com/BYyc5YZsWL