Gruzie volí nový parlament. O moc soupeří dva nejvlivnější politici v zemi

Na průběh hlasování dohlížejí mezinárodní pozorovatelé Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), včetně českých poslanců. První odhady výsledků by měly být oznámeny kolem páté hodiny SEČ, až se uzavřou volební místnosti.

"Ukážeme světu, že jsme schopni zorganizovat svobodné, demokratické a transparentní volby," oznámil podle AFP gruzínský premiér Giorgi Gacharia.

Konečné výsledky by měly být známy po půlnoci místního času (po nedělních 3:00 SEČ). O 150 křesel v parlamentu se uchází 66 stran.

Politické scéně v hornaté postsovětské zemi s přibližně čtyřmi miliony obyvatel dominují dva politici. Jedním z nich je zmíněný 64letý expremiér a podnikatel Ivanišvili, druhým pak bývalý prezident Michail Saakašvili.

Právě Saakašviliho Sjednocenému národnímu hnutí, které je podle průzkumů na druhém místě, se letos podařilo spojit opozici a asi 30 stran slíbilo, že s vládnoucím Gruzínským snem ve vládě nezasedne.

As #Georgia votes this weekend, we call for truly free and fair elections. Democratic values are the foundation for the 🇺🇸/🇬🇪 strategic partnership & Georgia’s future @NATO membership. pic.twitter.com/n3S3Ri1Gd7