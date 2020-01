Hackeři GRU napadli ukrajinskou firmu, kde pracoval Biden mladší

Společnost Burisma je v centru takzvané ukrajinské kauzy, kvůli níž Sněmovna reprezentantů nedávno vznesla proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi ústavní žalobu.

Trump čelí žalobě kvůli tomu, že loni v červenci vyvíjel nátlak na ukrajinské úřady, aby vyšetřovaly údajnou korupci související se společností Burisma. Podle demokratů se tím prezident snažil pošpinit svého politického oponenta Joea Bidena a zneužil tak moc ve snaze ovlivnit výsledek voleb. Trump tvrdí, že se ničeho špatného nedopustil.

Společnost Area 1 nyní uvedla, že neví, jaká data se hackeři snažili ukrást. Podle Reuters jim však útok mohl zajistit přístup do e-mailové komunikace Huntera Bidena, který působil jako ředitel společnosti mezi lety 2014 a 2019. Jeho otec je přitom jedním z favoritů pro zisk demokratické nominace do letošních prezidentských voleb v USA. Ukradená data by proto mohla mít případný dopad na proces ústavní žaloby proti Trumpovi či na samotné prezidentské volby, upozornila Reuters.

Bezpečnostní experti se přitom domnívají, že útok provedla stejná skupina hackerů známá pod jménem Fancy Bear, která stojí za úspěšným útokem na centrálu demokratů a volební štáb tehdejší kandidátky na prezidentku Hillary Clintonové před volbami z roku 2016. Americké úřady došly k závěru, že cílem tehdejšího útoku bylo ovlivnit průběh voleb.

Rusko, Spojené státy, ani společnost Burisma zatím zprávu nekomentovaly. Nejmenovaný zdroj blízký firmě Burisma pouze Reuters bez bližších podrobností sdělil, že webové stránky společnosti v posledních šesti měsících čelily řadě útoků.

Ruští Hackeři podle Area 1 vytvořili několik falešných stránek, které vypadaly jako weby dceřiných firem společnosti. Odkazy na ně pak zaslali zaměstnancům firmy, z nichž někteří do falešných stránek vyplnili svoje přihlašovací údaje.

Ve zprávě se neuvádí, jak konkrétně americká firma zjistila, že útok pochází od hackerů GRU. Spoluzakladatel společnosti Area 1 Blake Darche však tvrdí, že na základě nezveřejněných indicií, jež směřují k blíže neurčenému činiteli GRU, si je firma "na 100 procent" jistá, že za útokem stojí ruská vojenská rozvědka.

Americké tajné služby již dříve vydaly varování, že by se Rusko mohlo pokoušet zasahovat do listopadových voleb, v nichž bude Trump obhajovat mandát a Biden by se mohl stát jeho hlavním oponentem.