Hackeři s napojením na Kreml napadli soukromý telefon Trussové, píše deník

— Autor: ČTK

Soukromý telefon Liz Trussové v době, kdy byla britskou ministryní zahraničí, byl terčem úspěšného útoku hackerů napojených na Kreml. Tvrzení přinesl britský bulvární deník The Mail on Sunday. Britská vláda dnes v reakci na to prostřednictvím mluvčího uvedla, že její kybernetická bezpečnost je "solidní", informovala stanice BBC.