Útok na London Bridge: Boris Johnson naprosto ignoruje, co se děje?

Boris Johnson se při diskusích ohledně důsledků teroristického útoku na London Bridge (o kterém jsme informovali zde) zaměřil výhradně na jeho odsouzení. Ignoruje přitom celou řadu faktorů, které mohly mít vliv na tragický výsledek. Při odsouzování útoku je premiér schopen soustředit se akorát na své politické protivníky, Labouristy, které kritizuje za současné nastavení britského vězeňského systému. Předseda vlády Johnson přitom může svým voličům nabídnout rychlou opravu: zpřísnit tresty odnětí svobody není obtížné - vlády mohou měnit nebo zavádět právní předpisy a věznit odsouzené delší dobu. To všechno perfektně zapadá do tvrdého přístupu Johnsona k zločinu od nástupu do úřadu.

Odvádí to však pozornost od složitějších otázek, které nevrhají tak dobré světlo na historii jeho strany. Khan si odpykal trest ve vězení a byl propuštěn s podmínkou v době, kdy byl rozpočet ministerstva spravedlnosti snížen o 40%. Dopady těchto škrtů byly významné. Vězni tráví až 23 hodin denně v celách nedostatkových a přeplněných věznic. Inspektoři, poslanci, akademičtí a probační pracovníci považují revizi, kterou provedl Chris Grayling v roce 2014, za katastrofu. Policejní síly, které by po propuštění Khana pracovali na jeho sledování, se dočkaly snížení financování o 20%.

Ve vězení měla probíhat práce na integraci a rehabilitaci Khana. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že útočník byl zařazen do protiradikalizačních iniciativ, ale Khanův právní zástupce uvedl, že žádný z těchto programů se nezabývá podstatou ideologie a nakonec psal organizacím mimo vězení, které žádal o pomoc.

Úsilí vlády o řešení radikalizace ve vězení bylo silně kritizováno. Ian Acheson, bývalý guvernér věznice, který předsedal revizi radikalizace ve věznicích, shledal, že je rozšiřována, a vydal doporučení, která podle jeho názoru nebyla provedena. Jedním z jeho klíčových doporučení bylo oddělit džihádistické vězně do specializovaných věznic. Doposud však do nich bylo umístěno jen několik vězňů, z nichž žádný na sobě pořádně nepracuje.

Jakmile byl Khan propuštěn, tak byl podroben multiagenturní dohodě o ochraně veřejnosti (Mappa), která zahrnuje probační, policejní a vězeňskou spolupráci, která by na něj dohlížela v běžném životě. Vzhledem k účinnosti nelze ignorovat dopad snižování nákladů. Ve zprávě probačního inspektorátu o divizi Midlands, která by měla být odpovědná za Khana, bylo zjištěno, že se služba hroutí pod „zásadním nedostatkem zaměstnanců“ a pracovní zátěží na 130% až 150% nad její kapacitu.

I nadále existuje možnost, že Khanova ideologie v něm byla tak zakořeněná, že dokázal oklamat probační a policejní důstojníky, aby věřili, že se jedná o osobu s nízkým rizikem. Mohlo to však být i tak, že probační úředníci, kteří s ním jednali, zápasili s desítkami pachatelů a nestíhali. Došlo také k nahlášení probačních úředníků, kteří provádějí kontroly přes telefon, nikoli tváří v tvář, a pořádají schůzky ve veřejných prostorách, aby s pachateli diskutovali o osobních otázkách. Probační úředníci mají rovněž problém týkající se úrovně zkušeností. Stejně jako ve vězeňské službě se počet zkušených důstojníků snížil.

Premiér Johnson zahájil přezkum podmínek všech odsouzených teroristů propuštěných z vězení, ale jednotlivců, kteří podléhají plánům Mappy, ti by měli být přezkoumáváni jednou měsíčně.

Než se Johnson ujal úřadu, tehdejší ministr spravedlnosti David Gauke se zaměřil v trestním soudnictví na rehabilitaci, která se stala jádrem. Gauke byl opatrný, aby to nebylo uplatňováno na nejzávažnější pachatele. Stejně tak předchozí ministr vnitra Sajid Javid začal mluvit o zločinech napadení nožem spíše jako o problémech veřejného zdraví než o čistě zločinu. Ale pod vedením Johnsona tento způsob myšlení mizí a je nahrazen tvrdou kritikou, která je zaměřena čistě na získání voličů. Tímto přístupem je Johnson schopen vyhnout se nepříjemným otázkám ohledně dopadu úsporných opatření na policii, vězení a probaci, stejně tak jako i složitější otázku rehabilitace.