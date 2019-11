Nové bratrství ve zbrani? Spolupráce Ruska a Číny budí obavy USA, uvádí expert

Stále těsnější spolupráce

Z toho, co ví, lze vyvozovat, že Rusko pomůže Číně vystavět nové a modernizovat existující prvky systému, například pozemní radary, vesmírné satelity a datová centra, uvádí expert. Předpokládá, že Čína se na Rusko obrátila, protože je přesvědčena, že její systém včasného varování není dostatečný a její rivalita se Spojenými státy bude dlouhodobá a bude mít vojensko-strategický rozměr.

Význam modernizace čínského systému včasné výstrahy spočívá v tom, že až bude hotov, na Čínu nebude možné zahájit překvapivý raketový útok, vysvětluje Trenin. Dodává, že namísto toho, aby Čína čekala, až na její území dopadnou nepřátelské střely a následně odpálila své přeživší rakety, může odpovědět již ve chvíli, kdy jsou nepřátelské nosiče jaderných zbraní ještě ve vzduchu, což posiluje odstrašovací potenciál Pekingu a komplikuje kalkulace jeho potenciálního nepřítele.

"Washington zřejmě považuje tento vývoj za znak stále těsnější vojenské spolupráce mezi Pekingem a Moskvou," pokračuje odborník. Ve skutečnosti, že se Čína přidá k USA a Rusku coby jediným zemím, které systém včasné výstrahy mají, ovšem nespatřuje hrozbu pro Spojené státy.

Naopak, Čína vybavená spolehlivým systémem včasné výstrahy se bude ve vztahu s dalšími jadernými mocnostmi cítit sebevědoměji, což platí i obráceně, míní politolog. Podotýká, že v principu by tato vzájemná důvěra měla být uklidňující silou v globální strategické stabilitě.

Ruská vojenská technologie je stále lepší než čínská, a přestože tento rozdíl nebude existovat navždy, spolupráce Moskvy s Pekingem ve vojenské oblasti umožňuje první straně částečně vyvážit vztah, ve kterém má stále více navrch strana druhá, konstatuje Trenin. Dodává, že modernizace systému včasné výstrahy dává Číně jen malou výhodu v jejím strategickém vztahu s Ruskem, pokud by přátelství obou zemí zhořklo.

Ozbrojené síly Ruska a Číny stále více spolupracují, ale nedochází k jejich provázání, upozorňuje odborník. Připomíná, že Moskva i Peking odmítají, že by chystali vojenskou alianci, což nedávno zopakoval i ruský ministr obrany Sergej Lavrov.

Žádná změna v dohledu

"Obě armády se ale stále více seznamují. Účastní se společného výcviku, jejich zbraňové systémy se stávají kompatibilnějšími a synchronizují svou komunikaci, logistiku, taktiku a vojenské doktríny," píše Trenin. Poukazuje, že ruská čínské jednotky společně cvičí již dekádu, což přerostlo od společných protiteroristických cvičení k čínské účasti na velkých ruských strategických manévrech Vostok 2018 a Centr 2019.

Ruská a čínská armáda také uspořádala pozemní válečné hry, námořní manévry ve Východočínském, Jihočínském, Středozemním a Baltském moři a společně hlídkují v Japonském moři, připomíná politolog. Doplňuje, že Washington proto v posledních pěti letech této spolupráci věnuje stále větší pozornost, jelikož Čína získává od Ruska pokročilé vojenské systémy.

V západním Pacifiku stále vojensky dominují Spojené státy, ale tato dominance se zmenšuje, tvrdí Trenin. Konstatuje, že k obnovení své pozice Washington zvažuje rozmístit ve východní Asii systémy, které dříve zakazovala smlouva o likvidaci raket středního a krátkého dosahu, a pokud by k tomu došlo, bezpečnostní klima v regionu by se dále zkomplikovalo a napětí mezi Čínou a Spojenými státy i Spojenými státy a Ruskem by podstatně narostlo.

"Peking a Moskva ne vždy kráčejí stejným krokem, ani to nezamýšlejí," pokračuje expert. Jako příklad uvádí skutečnost, že Čína neuznává anexi Krymu a Rusko formálně vystupuje neutrálně v případě čínských nároků v Jihočínském moři. Míra jejich spolupráce je však zjevná, a to nejen v oblastech, kde se zájmy obou zemí protínají, ale mnohdy je podstatnější tam, kde nikoliv, upozorňuje Trenin.

V dohledné budoucnosti, dokud bude v Moskvě vládnout Vladimir Putin a v Pekingu Si Ťin-pching, není pravděpodobné, že by spolupráce obou zemí vykolejila, míní odborník. Dodává, že z dlouhodobého hlediska však Rusko potřebuje vyvážit svůj vztah s ohromným a rychle rostoucím sousedem a chránit svou suverenitu, jinak se stane pouhým přívěškem.