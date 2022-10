Hunt žádá čas pro Trussovou, Británie podle něj potřebuje stabilitu

"Myslím, že to, co země nyní chce, je stabilita. (Trussová) je premiérkou ani ne pět týdnů. Myslím, že voliči její práci posoudí u voleb," prohlásil Hunt. Řádné parlamentní volby se v Británii mají konat v květnu 2024. Opoziční labouristé měli před konzervativci v průzkumu z koncem září náskok 33 procentních bodů, nejvíce od konce 90. let minulého století.

"Budeme hodnoceni za to, jakou práci odvedeme v příštích 18 měsících mnohem více než za to, co se stalo za posledních 18 dnů," dodal ministr. Zastal se Trussové, když o ní řekl, že "naslouchá ostatním a učí se".

Část kontroverzních ekonomických plánů Trussová už zrušila: nejdříve se rozhodla zachovat 45procentní daň z příjmů pro lidi s příjmem nad 150.000 liber ročně, v pátek pak oznámila, že se nebude snažit zastavit zvýšení daně z příjmů firem.

Hunt dnes v rozhovoru s BBC řekl, že jeho předchůdce ve funkci šéfa resortu financí se dopustil dvou chyb. Jednou bylo snížení daně z příjmů pro lidi s vysokými výdělky a druhou bylo to, že plány ohlásil naslepo bez nezávislého hodnocení od britského Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost (OBR). "Premiérka tyto chyby uznala, a proto jsem tady já," dodal.

Svoje vlastní plány Hunt v BBC příliš rozvádět nechtěl, řekl ale, že "daně se nebudou snižovat tolik, jak mnoho lidí doufalo a některé daně bude třeba zvýšit".

Agentura Reuters píše, že premiérka Trussová tento víkend zřejmě stráví snahou o obnovu a nové získání důvěry v řadách Konzervativní strany. Mnozí konzervativní poslanci totiž v různých rozhovorech pro média zpochybňují její schopnost vést vládu.