Nejde jen o dospělé. Příznaky covidu-19 mohou dlouhodobě mít i děti

Manžel a syn Birgit z jihovýchodní Anglie onemocněli covid-19 během března letošního roku. Příznaky u syna se projevovaly průjmem, teplotou a vyrážkou po celém těle. „Během několika dní přišel o chuť k jídlu, kterou stále nemá a je velmi plačtivý, přitom to byl velmi veselý a aktivní chlapeček,“ uvedla pro CNN žena, která nechtěla zveřejnit své celé jméno kvůli soukromí.

Dále uvedla, že únavu chlapeček pociťuje stále, stejně tak bušení srdce. Zároveň vyjádřila rozhořčení nad nedostatečnou podporou praktického lékaře i služby 111 National Health Service (NHS), protože u nikoho z rodiny nebyl test proveden, pouze dostala informaci, že se pravděpodobně jedná o onemocnění covid-19. „Je to velká nejistota, zajímalo by mě, jak bude sportovat, ale nevím, co s tím dělat. Měli bychom nechat zkontrolovat jeho plíce,“ poznamenala Birgit.

Příběh Birgit není ojedinělý, mnoho dalších dětí se potýká s dlouhodobou únavou a celkovým vyčerpáním. Čtrnáctiletá Indiana Evansová dostala kašel také v průběhu března letošního roku, ale nikdy nebyla testována. Nadějná tanečnice plánovala konkurz na prestižní taneční školu, ale nyní je tolik unavená, že nedojde ani do obchodu. Její matka Jane Evansová uvedla, že lékaři Indianě diagnostikovali post-covidovou únavu.

Rodiče dětí, které trpěly příznaky, jako je dušnost, únava, bolesti na hrudi nebo covidové prsty, jsou vyděšení, protože nemají k dispozici dostatek informací týkajících se správného zotavení jejich potomků. Situace začíná být více znepokojující vzhledem k tomu, že se blíží nový školní rok.

Podle profesora dětské revmatologie Athimalaipeta Ramanana z University of Bristol v Anglii se zdá, že nákaza u dětí je do značné míry neškodná, ovšem s výjimkou několika málo procent. Doktor uvedl, že dosud neviděl žádné případy dětí, které by měly dlouhodobé příznaky covid-19, protože pravděpodobně prošly pouze primární péčí. „Myslím si, že to poznáme v nadcházejících měsících,“ řekl profesor.

„V současné době neexistují žádná konkrétní data, která by potvrdila spojitost dlouhodobých problémů u dětí s covidem-19, protože je stále brzy a děti to na začátku tolik neovlivnilo,“ míní klinická lékařka Nathalie MacDermottová, specializující se na dětská infekční onemocnění v NHS. Podle ní se pouze setkávají s dětmi, které jsou hospitalizované, takže je těžké určit, co se děje v komunitě.

Údajně je ale možné, že děti mohou trpět stejnými dlouhodobými příznaky jako dospělí jedinci, vyzývá proto rodiče, aby kontaktovali pediatra. „Je důležité, aby si lidé uvědomili, že pediatrické služby jsou nyní plně funkční,“ uvedla s tím, že absence pozitivního testu nevylučuje děti z poskytnutí péče.