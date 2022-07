I po čtyřech měsících od začátku války vyslání svých jednotek Lukašenko nadále odkládá

— Autor: ČTK

Ruská plnohodnotná invaze na Ukrajinu začala 24. února zároveň ze čtyř směrů, z nichž jeden zahrnoval běloruské území. Očekávalo se, že nedlouho poté se běloruští vojáci přímo zapojí do války. Čtyři měsíce od začátku konfliktu ale vyslání svých jednotek do války běloruský vůdce Alexandr Lukašenko i nadále odkládá, píše deník The Kyiv Independent.