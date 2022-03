Irsko do konce dubna čeká 40.000 uprchlíků z Ukrajiny

Ministr pro integraci Roderic O’Gorman po dnešním zasedání vlády řekl, že úřady už vytipovaly asi 500 budov, které by mohly sloužit k ubytování uprchlíků. Jde například o kongresová centra, sportovní haly nebo kasárny.

"Zpočátku jsme se soustředili na to, abychom poskytli ubytování hned po příjezdu... teď se snažíme najít způsob, jak lidi ubytovat na delší dobu," uvedl O’Gorman.

Z Ukrajiny k dnešnímu dni uprchlo před ruskou invazí přes 3,5 milionu lidí, většinou žen a dětí. Převážná část z nich míří do Polska, které eviduje na svém území podle UNHCR přes dva miliony Ukrajinců.

V rámci Evropy jde o nejrychlejší uprchlickou krizi od druhé světové války. Podle serveru The Guardian to uvedl Filippo Grandi, komisař Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky.

Řada zemí kvůli krizi uprchlíkům otevřela své hranice. Do Česka za první tři týdny ruské invaze přišlo přes 270 tisíc lidí z Ukrajiny a stát schválil zákony, které jim mají usnadnit přístup k práci, zdravotnímu pojištění a ke studiu.

I v Německu dostanou uprchlíci z Ukrajiny ihned povolení k pobytu i k práci a ukrajinské děti mohou okamžitě nastoupit do škol. Dánsko také přijalo zákon, který umožní uprchlíkům z Ukrajiny začít pracovat, chodit do školy a pobírat sociální dávky, a to prakticky ihned po příjezdu do země.

Podobně i Polsko umožní uprchlíkům z Ukrajiny legálně pracovat nebo získat sociální a zdravotní pojištění. Některé země, jako Maďarsko, ale svůj přístup k lidem z Ukrajiny teprve přehodnocují a na plánu, jak se vyrovnat s potenciálním nárůstem migrace, budou teprve pracovat.