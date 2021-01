Irsko za týden zaznamenalo nejvíc infikovaných na počet obyvatel

V uplynulém týdnu počítaném do neděle Irsko zaznamenalo 10.100 případů koronaviru na milion obyvatel, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na data americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších organizací. Na druhém místě za Irskem je podle stejné tabulky Česká republika s 8.900 nakaženými na milion obyvatel, následují Slovinsko a Spojené království.

Od začátku pandemie se podle JHU v bezmála pětimilionovém Irsku potvrdila nákaza koronavirem u více než 147.600 lidí a 2344 zemřelo. V Česku bylo zaznamenáno přes 835.000 případů choroby. Zemřelo 13.272 nakažených.

Hospitalizovaných s koronavirem je v Irsku nyní 1582 pacientů, což představuje desetiprocentní nárůst ve srovnání s nedělí, píše Reuters. Ještě rychleji přibývají pacienti na jednotkách intenzivní péče, obsazeno je nyní bezmála 150 lůžek. Kvůli hrozícímu naplnění kapacity jsou nyní zřizována nová provizorní lůžka intenzivní péče. V Letterkenny na severozápadě Irska museli v neděli lékaři ošetřovat pacienty v sanitkách před nemocnicí, píše Bloomberg.

