Irsko zpřísňuje opatření, zavírá obchody i restaurace

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Irská vláda nařídila od půlnoci přerušení běžného provozu ve všech restauracích, kavárnách a méně důležitých obchodech a vyzvala obyvatele, aby co nejméně vycházeli do ulic. V Irsku, kde byly dosud uzavřené školy a hospody, se tak výrazně stupňuje boj proti šíření koronaviru, napsala agentura AFP. Nová opatření budou platit nejméně do 19. dubna.