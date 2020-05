Irsko zřejmě zavede povinnou karanténu po příjezdu ze zahraničí

"Možná budeme muset (karanténu) zpřísnit, protože teď je to jen doporučení, které není právně vymahatelné," řekl Varadkar. Prohlásil to den poté, co dvoutýdenní karanténu avizovala britská vláda. Ta v úterý sdělila, že takové opatření hodlá zavést pro lidi, kteří do země přijíždí ze zahraničí. Příchozí budou muset zůstat v domácí izolaci po 14 dní. Výjimku budou mít občané Irska a Francie.

Varadkar prohlásil, že omezení vstupu do Irska budou platit přinejmenším do doby, kdy Dublin bude mít mezinárodní dohodu o leteckém cestování. Premiér rovněž vyzval obyvatele ostrovní republiky, aby nadále necestovali, pokud to není nezbytné.

V Irsku, kde žije necelých pět milionů obyvatel, se nemoc covid-19 podle americké Univerzity Johnse Hopkinse prokázala u zhruba 23.200 lidí, z nichž 1488 komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo.