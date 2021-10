Islámský stát má v Afghánistánu až 2000 mužů a chce do Střední Asie, tvrdí Putin

Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na severu Afghánistánu je přinejmenším 2000 bojovníků teroristické organizace Islámský stát (IS), která má za cíl expandovat do Střední Asie, tradiční zóny ruského vlivu. Uvedl to dnes ruský prezident Vladimir Putin na virtuálním summitu vůdců postsovětského Společenství nezávislých států (SNS). Putin také vybídl k tomu, aby mezinárodní společenství nespěchalo s uznáním vlády Tálibánu, jehož zástupci jsou tento měsíc očekáváni v Moskvě.