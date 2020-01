Jaderné zbraně? Rusko nikoho nedohání, má náskok, chlubí se Putin

"Nikoho neohrožujeme a ani se nesnažíme vnucovat svou vůli. Ale mohu ujistit, že kroky k posílení národní bezpečnosti jsme udělali včas a v dostatečné míře," řekl Vladimir Putin v široce sledovaném a více než hodinovém vystoupení.

"Poprvé, chci zdůraznit, poprvé v dějinách, odkdy existují jaderné rakety, včetně sovětského období a novější doby, nikoho nedoháníme, ale naopak jiné přední státy světa budou muset vytvořit zbraně, kterými již Rusko disponuje," uvedl ruský prezident.

Na konci prosince Moskva oznámila, že do ruská armáda zařadila do výzbroje nové rakety Avantgard, jejichž okřídlená bojová část dosahuje hyperzvukové rychlosti. Raketa má podle ruských expertů mezikontinentální dosah a může letět v atmosféře sedmadvacetinásobně rychleji než zvuk, rychlostí více než 33.000 kilometrů za hodinu.

Ruský prezident dnes také prohlásil, že pět stálých členů Rady bezpečnosti (Británie, Čína, Francie, Spojené státy a Rusko) by měli světu podat příklad odstraněním předpokladů pro vypuknutí nové světové války. "Doba vyžaduje, abychom si uvědomili naši společnou odpovědnost. Příkladem by měly jít zakládající země OSN. Právě pět jaderných velmocí nese zvláštní odpovědnost za zachování a trvalý rozvoj lidstva," řekl s tím, že začít by se mělo zajištěním stability na planetě. "Rusko je otevřeno posílení spolupráce se všemi zainteresovanými partnery," ujistil.

Moskva a Washington loni odstoupily od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987. USA a Rusko se předtím vzájemně obviňovaly z jejího porušování.