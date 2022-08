Jak válka změnila Ukrajinu? Ruská invaze semkla 42 milionů lidí

Bývalý ukrajinský prezident Viktor Juščenko byl během své kampaně proti kandidátovi preferovanému Moskvou v roce 2004 otráven. Málokdo ví, jaké je to stát proti ruskému vlivu tak, jako on. Posléze vedl protest proti zmanipulovaným volbám. Další rok vstoupil do funkce prezidenta Ukrajiny.

„Dnes můžu v klidu říct, že 42 milionů Ukrajinců mluví jedním hlasem. To nám dovoluje stát proti jakémukoli nepříteli, včetně Ruska,“ řekl ve svém projevu k 31 letem ukrajinské nezávislosti Juščenko. Na jeho obličeji stále jdou vidět známky téměř dvacet let staré otravy.

Ukrajinský den nezávislosti, který země slavila včera, přišel přesně půl roku poté, co Vladimir Putin odstartoval invazi ze severu, východu a jihu. Od té doby podle ukrajinské strany zemřelo 9 tisíc obránců. K tomu podle OSN zemřelo zhruba 5 500 civilistů.

Ačkoli někteří viděli a předpovídali přicházející válku, tak Juščenko obviňuje západní neschopnost bojovat proti ruské agresi. Zmínil například válku v Gruzii z roku 2008 a anexi Krymu o šest let později. Myslí si však, že tento náročný test změnil pozici Ukrajiny ve světě. „Přes 50 zemí vyjádřilo solidaritu s idejemi našeho boje. Poskytují nám veškerou možnou pomoc. Ať už jde o vojenskou, finanční nebo humanitární,“ popsal podle britského webu BBC Juščenko.

Tato situace naplňuje většinu času ukrajinského státníka. „Jsme tím naprosto obklopeni a nynější prezident mi opakuje, že absolutně věří, že Ukrajina zvítězí,“ dodal bývalý ukrajinský prezident. Čím více se Rusové snaží si Ukrajinu podmanit, tím silnější je identita ukrajinského národa.

Místo uniforem šije vlajky

V jedné z malých firem na levém břehu Dněpru v Kyjevě původně Natálie, které podnik patří, vyráběla hotelové uniformy. Nyní produkuje ukrajinské vlajky. Požadavky na vlajky jí chodí od začátku invaze.

Od té doby jich přijme zhruba půldruhého tisíce měsíčně. Nejen od armády, ale také od různých firem a soukromníků. „Jsou to pro nás velice příjemné barvy. Každý Ukrajinec je cítí a vidíme je všude. Na obloze, v obilných polích. Poskytují nám potěšení, radost a pozitivní emoce, protože tato práce je užitečná,“ popsala Natálie pro BBC.

Po šesti měsících války Ukrajina musí čelit nepříjemným skutečnostem. Po týdnech plánování protiofenzívy na jihu směrem k okupovanému Chersonu se tato akce musí uskutečnit. Obránci sice vypálili několik raket dlouhého dostřelu hluboko za ruské linie, ale tyto linie jsou pod kontrolou dělostřelectva a prakticky se nepohybují. Je třeba je prorazit, což není vůbec jednoduchý úkol a zřejmě si vyžádá znatelné ztráty. Nyní alespoň zbraně od západních zemí pomáhají obráncům zůstat pevně na liniích a narušovat ruské zásobovací trasy.

Volodymyr Zelenskyj, široce vnímaný jako národní hrdina, čelí také kritice za to, že svou zemi na ruskou invazi špatně připravil. Týká se to například jeho rozhodnutí nejednat ve chvíli, kdy ho Američané varovali před nebezpečím. Zelenskyj ale varoval, že by rozhodnutí jednat mohlo způsobit paniku a poškodit ukrajinskou ekonomiku.

Miliony sledujících za pár týdnů

„Je to den nezávislosti, o kterém jsme nevěděli, že vůbec bude,“ řekla šéfredaktorka Kyiv Independent Olga Rudenko. Popisuje publikování příspěvků jako hlas Ukrajiny, na který se svět může dívat. „V únoru byly věci nejisté. Nevěděli jsme, kdy na naši zemi zaútočí a kdy budeme zabiti. Mít možnost tady být a slavit je krásné,“ dodala.

Nedávná dohoda o exportu ukrajinského obilí přes Černé moře je jediným diplomatickým úspěchem této války. Někteří v něm vidí možnost mírové dohody. K tomu ale chybí dlouhý kus cesty, Ukrajina doteď ztratila pětinu svého území. K zachování své nezávislosti bude tento stát potřebovat ještě po nějakou dobu pomoc od vnějšího světa.