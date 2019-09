Jasný vzkaz Rusku. USA pošlou do Pobaltí další vojáky

Američané se stanou součástí v oblasti působícího širšího vícenárodního uskupení Severoatlatické aliance.

Bude to ale také ujištění Washingtonu pobaltským spojencům, že americký prezident Donald Trump na východní křídlo NATO nezapomíná i přes nedávné škrty Pentagonu v obranných projektech v Evropě, poznamenala agentura Reuters.

"Poselství zní, že americké síly jsou s to dorazit kdykoliv a kamkoliv, kde by mohly být zapotřebí, a to s potřebnou silou," prohlásil podle Reuters litevský ministr obrany Raimondas Karoblis. "USA se rozhodly zlepšit mobilitu svých vojsk, namísto trvalé přítomnosti," dodal.

Spojené státy v Evropě investovaly do odražení případné ruské agrese, do výcviku, modernizace vojenských základen a skladů s vybavením. Trump ale také, podobně jako jeho předchůdce Barack Obama, žádá spojence v NATO, aby sami více přispívali na svou obranu.

Na tom, že do deseti let dostanou své výdaje na obranu k hranici dvou procent hrubého domácího produktu, se alianční státy dohodly v souvislosti s děním na Ukrajině už v roce 2014, mnohé země ale zatím ve svých plánech zaostávají.

Moskva tvrdí, že nemá v úmyslu napadnout Pobaltí či Polsko a obviňuje NATO z destabilizace Evropy tím, že se alianční jednotky přiblížily k ruským hranicím.

V Estonsku, Litvě, Lotyšsku a Polsku od ruské anexe Krymu rotují jednotky aliančních zemí, včetně vojáků z Británie, Kanady, Francie, Německa i dalších zemí, včetně Česka. Nová americká jednotka v síle praporu si podle litevského ministra přiveze 30 tanků Abrams, 25 bojových vozidel pěchoty Bradley a 70 dalších vozidel. Američané odejdou na jaře 2020, po vojenském cvičení zaměřeném na obranu jediné pozemní trasy mezi Pobaltím a zbytkem NATO.

Po ruské anexi Krymu byla v každé pobaltské zemi rozmístěna rota amerických vojáků, a to až do podzimu 2017, kdy je v Estonsku, Litvě a Lotyšsku vystřídali mnohonárodní prapory "posílené předsunuté přítomnosti" NATO, do nichž přispívá i česká armáda.

Česká republika do Litvy původně vyslala mechanizovanou rotu. V zemi se vystřídalo během roku ve dvou rotacích přes 450 českých vojáků. Od začátku srpna je v Pobaltí nahradila méně početná jednotka specialistů průzkumu a elektronického boje.

Čeští piloti také nyní se stíhačkami Jas-39 Gripen pomáhají s ochranou vzdušného prostoru trojice pobaltských zemí.

Litvu a Polsko od sebe částečně odděluje ruská enkláva u Kaliningradu, kde Moskva rozmístila sofistikované rakety Iskander, které mohou být vyzbrojeny jadernými hlavicemi.

Pentagon v snaze najít peníze na stavu zdi na americko-mexické hranici zveřejnil tento měsíc seznam projektů v Evropě v hodnotě zhruba 700 milionů dolarů (asi 16,5 miliardy Kč), které by Washington už nechtěl nefinancovat.