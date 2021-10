Již nic nebrání tomu, aby WHO zaregistrovala Sputnik V, tvrdí ruský ministr

Sputnik V, který je používán v Rusku i desítkách dalších zemí, aktuálně přezkoumává jak WHO, tak Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Jejich schválení by mohlo vakcíně otevřít dveře na nové trhy, a to především v Evropě.

Muraško upřesnil, že společnost, která má na starosti registraci Sputniku V Světovou zdravotnickou organizací, musí ještě předložit několik doplňujících dokumentů a podepsat několik ujednání.

WHO podle Reuters zatím Muraškovo sdělení nekomentovala. Zdravotnická organizace v červenci uvedla, že během svého přezkoumávání výroby Sputniku V narazila na problémy týkající se plnění lahviček v jedné z továren. Výrobce tvrdí, že od té doby již všechny připomínky WHO vyřešil.