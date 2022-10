Johnson by se mohl vrátit do Downing Street, mezi konzervativci má podporu

Trussová dnes ve 13:00 SELČ v Dolní sněmovně vystoupí při tradičních středečních interpelacích a v době rostoucí britské inflace, vnitrostranických sporů i rychle klesajících volebních preferencí konzervativců bude čelit otázkám opozice i vlastních poslanců.

Jako jeden z prvních přihlášených do dnešní debaty je Sajid David, bývalý ministr zdravotnictví a oponent Trussové ve vnitrostranickém klání o premiérský post. Cleverly dnes řekl Sky News, že premiérka se za řečnickým pultem ve sněmovně "cítí velice pohodlně", ačkoli britská média i lidé na sociálních sítích už delší dobu poukazují na to, že její projev postrádá jiskru a je robotický.

Premiérka se v úterý v rozhovoru se stanicí BBC omluvila za chyby, které udělala, když se snažila "příliš rychle a příliš brzy" prosadit své ekonomické vize, které zapříčinily nestabilitu na finančních trzích a pád kurzu libry.

Trussová je přesvědčená, že konzervativce dovede do příštích voleb, a to navzdory zatím nepotvrzeným zprávám, že až 100 poslanců Konzervativní strany požaduje její odstoupení a své přání již vyjádřili v dopise předsedovi konzervativního Výboru 1922 Grahamovi Bradymu. Výbor 1922 je orgánem Konzervativní strany, který sdružuje poslance bez vládních funkcí a de facto řídí vnitřní fungování strany. Aby mohlo být za běžných okolností zahájeno vnitrostranické hlasování o nedůvěře v předsedu vlády, stačí, aby šéf Výboru 1922 obdržel příslušný dopis od 15 procent poslanců, což je nyní 54. Podle stranických pravidel ale nemůže premiér čelit hlasování o nedůvěře, dokud není rok ve funkci. V praxi by se však hlasování o důvěře pravděpodobně uskutečnilo, pokud by na Bradyho vyvinul tlak dostatečný počet konzervativců ve sněmovně.

Sky News v úterý zveřejnila informaci, že nový ministr financí Jeremy Hunt se s Bradym osobně setkal. Zdroje stanice se neshodují v tom, zda šlo o rutinní jednání, nebo zda souviselo s podněty poslanců na odvolání Trussové.