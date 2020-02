Johnson čelí tlaku, aby odvolal poradce. Spojoval rasu s IQ

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Britský premiér Boris Johnson je pod tlakem, aby dal výpověď svému poradci, který v minulosti dal do spojitosti inteligenci s rasou a navrhnul, aby určití lidé povinně brali antikoncepci a "nevznikala tak věčná spodina". Jde o člověka, který v Downing Street začal pracovat poté, co premiérův hlavní poradce Dominic Cummings zveřejnil výzvu, že do svého týmu shání podivíny se zvláštními schopnostmi.