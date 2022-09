Johnson i poražený Sunak vyzvali konzervativce k jednotě

Trussová dnes ve vnitrostranické volbě porazila Rishiho Sunaka ziskem 81.326 hlasů proti 60.399. Stala se tak šéfkou Konzervativní strany a třetí ženou v historii Británie, která usedne v Downing Street čísle deset.

"Jsem hrdý na to, že jsem sloužil jako lídr Konzervativní strany poslední tři roky, získal největší (volební) většinu za poslední desetiletí, dotáhnul brexit, zodpovídal za nejrychlejší distribuci vakcín v Evropě a podporoval Ukrajinu," napsal také Johnson.

Končící premiér zítra vystoupí s projevem v Downing Street a poté se odebere na skotský zámek Balmoral, kde ho královna oficiálně odvolá z funkce, než přijme Trussovou a zeptá se ji, zda je připravena sestavit vládu.

Johnson oznámil svou rezignaci v červenci poté, co jeho četné politické skandály vyústily v krizi důvěry veřejnosti v jeho osobu.

Poražený kandidát na lídra Sunak vyzval k jednotě strany

Britský politik Rishi Sunak, který v souboji o premiérské křeslo nedokázal porazit Liz Trussovou, na svém twitteru vyzval konzervativce, aby se sjednotili za novou premiérkou. "Konzervativci jsou jedna rodina," řekl Sunak a poděkoval za získané hlasy. Ve vnitrostranickém hlasování, v němž členové strany volili šéfa Konzervativní strany a tedy i budoucího britského premiéra, bývalý ministr financí Sunak získal 60.399 hlasů. Trussová zvítězila s 81.326 hlasy.

Sunak na rozdíl od Trussové sliboval snížení daní teprve "až si poradí s inflací" a na duben 2023 oznámil plán zvýšit daň z příjmů právnických osob z 19 na 23 procent, pokud by se stal premiérem.

V rozhovoru s listem The Telegraph Sunak uvedl, že po porážce minimálně do příštích voleb zůstane členem parlamentu za volební obvod Richmond, který zastupuje od roku 2015, a bude podporovat konzervativní vládu. Podle jednoho z jeho nejmenovaných spolupracovníků je nepravděpodobné, že by se Sunak vrátil zpět do "světa byznysu".

"Beztak už je v balíku... Důvody pro odchod z politiky jsou buď peníze, rodina, nebo zdraví. A nevím, jestli na planetě je jiná dost velká práce, která by ho z politiky odlákala," uvedl Sunakův spolupracovník.

Konzervativci se už v červenci v průzkumu společnosti YouGov vyjádřili, že si přejí návrat ke "konvenčnímu konzervatismu" s důrazem na snižování daní a státních výdajů. To je v souladu s programem Trussové.

Sunak na cestě do finále zápolení o premiérský post prošel hlasováním 357 konzervativních poslanců, kteří v několikakolové volbě vyřazovali kandidáty, dokud nezbyl jen on a Trussová. V poslední fázi kampaně společně s Trussovou cestoval po Británii a hovořil s členskou základnou konzervativců.

"Naši dva skvělí kandidáti podstoupili 14 hodin rozhovorů a odpověděli našim členům na více než 600 otázek," řekl před dnešním oznámením výsledků konzervativního hlasování místopředseda strany Andrew Stephenson.

Rishi Sunak má ženu a dvě dcery, se kterými by podle svých slov po konci kampaně rád trávil víc času.