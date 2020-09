Johnson nebude váhat se zavedením přísnějších opatření

"Vím, že si někteří lidé budou myslet, že bychom to měli vzdát a nechat virus, aby se šířil, navzdory obrovským ztrátám na životech, které by to mohlo přinést," řekl Johnson na tiskové konferenci. "Musím říct, že s tím hluboce nesouhlasím a nemyslím si, že to Britové chtějí. Nemyslím si, že chtějí hodit ručník do ringu. Chtějí bojovat a virus porazit," dodal.

Sám Johnson přitom na jaře váhal se zavedením přísných karanténních opatření. Později se ale přidal ke zbytku Evropy a kvůli pandemii na řadu týdnů omezil společenský život v zemi. Premiér se koronavirem dokonce sám nakazil a strávil kvůli tomu několik dní v nemocnici.

Nyní se britská vláda na rozdíl od počátku roku snaží přijímat spíše lokální opatření. Ta nyní platí například na severu Anglie. Nové celostátní uzávěře se zatím Johnson vehementně brání.

"Budou-li to důkazy vyžadovat, nebudeme váhat a zavedeme přísnější opatření," varoval dnes premiér. Dodatečná omezení by podle něj ale silněji dopadla na hospodářství Spojeného království.

Británie má v současnosti nejvyšší bilanci mrtvých s covidem-19 v Evropě. S nemocí, kterou způsobuje virus SARS-CoV-2, zemřelo podle vládního webu 42.143 lidí, z toho 71 za posledních 24 hodin. Nákaza koronavirem se od počátku epidemie potvrdila v Británii u více než 453.000 lidí.

Hlavní vědecký poradce britské vlády Patrick Vallance dnes uvedl, že se situace nyní ubírá "špatným směrem". V úterý zaznamenali v Británii rekordní denní přírůstek 7143 nakažených.