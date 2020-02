Johnson nechal vládu přeříkat do kamer volební sliby

"Kolik nemocnic postavíme?" ptal se Johnson svých ministrů, načež přítomní odpověděli, že 40, jak konzervativci zdůrazňovali před prosincovými parlamentními volbami. "Výborně. Kolik policistů navíc?" pokračoval premiér. "20.000," reagovali členové kabinetu. "Přesně tak. Kolik nových sestřiček?" dodal Johnson, načež z řad ministrů zaznělo "50.000".

Všechna tři uvedená čísla britská média během předvolební kampaně hodnotila jako přinejmenším zavádějící. Například v případě policie by nábor 20.000 nových pracovníků pouze vykompenzoval pokles stavů z uplynulé dekády, kdy byli u moci celou dobu konzervativci. Detailní plány kolem zdravotnictví zase prozrazovaly, že skutečný nárůst kapacit by byl při jejich realizaci výrazně nižší.

Spíše než mnohokrát opakovaná čísla však komentátoři glosovali nevšední scénu v Downing Street jako takovou. "Jedna z uklidňujících věcí na politice je to, že i když je moje duševní zdraví úplně v kýblu tak, jako právě teď, nikdy nejsem tak šílená jako to, co se odehrává ve Westminsteru," napsala na twitteru editorka časopisu The Spectator Isabel Hardmanová.

Lewis Goodall ze zpravodajské společnosti BBC připomněl, že členové kabinetu někdejší britské premiérky Margaret Thatcherové byli považováni za natolik poslušné, že si od tvůrců satirického pořadu Spitting Image vysloužili souhrnný titul "zelenina". "Ale nedovedu si představit, aby (ministři) Lawson, Tebbit, Heseltine,... a další někdy udělali něco podobného. Nebo že by je o to Thatcherová požádala," napsal Goodall na twitteru.

Do glosování se na této sociální síti zapojil i David Gauke, který byl členem kabinetu expremiérky Theresy Mayové. "Možná to někoho překvapí, ale hromadné dotazování nebylo velkou součástí schůzí vlád Theresy Mayové," uvedl.

Johnson na dnešním zasedání po čtvrteční rekonstrukci kabinetu přivítal nové členy svého týmu a poblahopřál přítomným k "dosažení nebo udržení" stávajících postů. Hned vedle premiéra při tom seděl Rishi Sunak, který nahradil Sajida Javida na pozici ministra financí.

Johnson ještě těsně před parlamentními volbami "kategoricky" ujišťoval, že Javid v klíčové vládní funkci zůstane, a média na začátku týdne s jeho odchodem příliš nepočítala. Ministr ve čtvrtek večer uvedl, že předseda vlády mu nabídl pokračování ve funkci, ovšem požadoval za to propuštění všech "politických" poradců na rezortu financí. Javid odmítl vyhovět a následně sám rezignoval.