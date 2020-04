Johnson zůstává kvůli covid-19 na JIP, nemoc prodělala i J. K. Rowlingová

"V okamžiku, kdy spolu mluvíme, je premiér na jednotce intenzivní péče, kde se o něj stará jeho lékařský tým a kde dostává tu nejlepší možnou péči týmu Nemocnice svatého Tomáše," řekl dnes ráno v rozhovoru s BBC Gove. Ministerský předseda podle něj není připojen k plicnímu ventilátoru, využívá pouze podpůrné kyslíkové masky.

Podle zdrojů agentury Reuters se od přeložení na jednotku intenzivní péče zdravotní stav britského premiéra nijak nezměnil. Podle ministra Govea bude vláda v případě změn Johnsonova stavu veřejnost informovat.

Johnson oznámil 27. března, že se nakazil koronavirem SARS-CoV-2. Původně chtěl opustit domácí karanténu již minulý pátek, příznaky nemoci covid-19 ale neustupovaly, a proto jej v neděli převezli do nemocnice. V pondělí odpoledne se jeho zdravotní stav zhoršil, a lékaři jej proto přeložili na jednotku intenzivní péče. Jako svého zástupce Johnson zvolil ministra zahraničí Dominika Raaba.

Johnson je jedním z více než 51.000 lidí, kteří se v Británii nakazili koronavirem. Nemoci covid-19 v zemi podlehlo 5373 infikovaných. Jednou z nakažených byla zřejmě i spisovatelka J. K. Rowlingová.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube