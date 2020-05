Johnsonova vláda doporučila Britům zakrývání úst a nosu na veřejnosti

V zemi zemřelo s covidem-19 dalších 210 lidí, a bilance zemřelých od počátku epidemie tak dnes vzrostla na 32.065. Denní přírůstek je podle specializovaného vládního webu nejnižší od 26. března.

Od počátku epidemie provedli zdravotníci podle ministerstva zdravotnictví už více než 1,4 milionu testů na covid-19. Dnes se počet infikovaných zvýšil o 3877 na celkových 223.060.

Kvůli infekci vláda na konci března zavedla řadu karanténních opatření. V neděli premiér Johnson nastínil strategii jejich postupného uvolňování a dnes vláda zveřejnila podrobný 51stránkový plán dalšího vývoje. Strategie se týká Anglie, další části Spojeného království - Wales, Skotsko a Severní Irsko - mají postup v této věci ve vlastních rukou.

"Dostali jsme se do rizikového bodu naší cesty, ve kterém může jeden špatný pohyb způsobit katastrofu," řekl premiér Johnson poslancům Dolní sněmovny, kterým strategii představoval. "V tomto okamžiku tedy můžeme oznámit jen první opatrné změny našich opatření," dodal.

Vládní plán počítá s uvolňováním ve třech etapách. Už ve středu by se měli do práce vrátit lidé, kteří nemohou pracovat z domova, pokud je jejich pracoviště otevřené. Obyvatelé Anglie budou moci s jedním členem domácnosti vyrazit také na tenis nebo na ryby. Setkat se budou moci i s jedním člověkem z jiné domácnosti.

Ve druhé etapě, která by měla začít nejdříve 1. června, by se měly postupně otevírat mateřské a základní školy. Otevřít by se měly také některé obchody. Konat se budou moci opět i sportovní utkání, ovšem bez diváků. Ve třetí fázi, s jejímž začátkem Johnsonův kabinet nepočítá dříve než 4. července, by se měly otevřít další obchody, kadeřnické provozy, restaurace či hotely. Všechny kroky jsou závislé na vývoji epidemie.

Plán obsahuje i doporučení, aby si lidé v Anglii na veřejnosti zakrývali nos a ústa a to především v uzavřených prostorech, jako jsou obchody a prostředky veřejné dopravy. Vláda výslovně vyzývá, aby lidé používali podomácku vyrobené roušky a ne ty chirurgické, které by měly být dál k dispozici hlavně zdravotníkům. Dosavadní doporučení znělo, že nos a ústa si mají v Británii zakrývat jen zdravotníci a pečovatelé.

Nově hodlá vláda zavést karanténu pro lidi, kteří do země přijíždí ze zahraničí. Příchozí budou muset zůstat v domácí izolaci dva týdny. Výjimku budou mít občané Irska a Francie.

Podle premiéra Johnsona bude zřejmě nutné, aby v některých obzvlášť postižených částech Británie platila karanténní opatření déle než ve zbytku země. "Každý den budeme sledovat pokrok," řekl předseda vlády. "Jen pokud bude pokračovat sestupná tendence, bude bezpečné pokročit a přesunout se do druhé fáze," dodal.