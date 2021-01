Julian Assange nemá být vydán do USA, rozhodl britský soud

Britský soud dnes rozhodl, že zakladatel portálu WikiLeaks Julian Assange by neměl být vydán do Spojených států, kde čelí obviněním z porušení špionážního zákona a ze spiknutí s cílem získat americké tajné dokumenty nabouráním se do vládních počítačů. Rozhodnutí bylo zdůvodněno obavou z vazebních podmínek v USA a z toho, že by Assange mohl spáchat sebevraždu. Informovala o tom agentura Reuters. Devětačtyřicetiletému Australanovi by v USA hrozil trest až 175 let vězení.