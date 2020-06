"Katastrofální selhání." Expert zkritizoval britskou vládu za přístup k pandemii

Infekce byla ve Spojeném království od začátku jejího šíření odhalena u 295.889 lidí. Od soboty tato statistika narostla o 1514 případů, tedy zhruba stejně jako v několika předchozích dnech. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že za dobu boje proti viru SARS-CoV-2 už britské laboratoře provedly na 6,8 milionu testů, od minulého měsíce ale nezveřejňuje denní ani souhrnné počty otestovaných lidí.

Růst bilance obětí zhruba od poloviny dubna zpomaluje, počet úmrtí spojovaných s covidem-19 nicméně u Británie zůstává nejvyšší ze všech evropských zemí. Více mrtvých v této souvislosti hlásí pouze Spojené státy a Brazílie.

Postup britské vlády v boji proti nákaze v rozhovoru nedělníku The Observer tvrdě kritizoval šéfredaktor prestižního odborného časopisu The Lancet, který je zaměřen na lékařskou vědu. Richard Horton hovořil o "největším selhání vědecké politiky" za poslední desítky let a jako "katastrofální selhání" označil působení vědecké komise vytvářející doporučení pro vládu.

Británie v březnu plošná karanténní opatření zavedla později než další velké evropské země a například nošení roušek na veřejnosti začala vláda lidem doporučovat až v květnu. Nyní už byla v zemi některá opatření zrušena, obyvatelé jsou ale stále vyzýváni k minimalizaci sociálního kontaktu. Od pondělka se v Anglii budou moci znovu otevřít všechny "postradatelné" obchody.

"Jsme velmi opatrní, následujeme vědu a dodržujeme politiku sociálního distancování," řekl dnes v rozhovoru s BBC premiér Boris Johnson. "Ale jsem velmi optimistický co se týče zítřejšího otevírání... Myslím, že lidé by měli nakupovat a činit tak bez obav, zároveň by měli pochopitelně dodržovat pravidla sociálního distancování," řekl.