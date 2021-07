Kdo umírá na covid a o kolik let života přicházejí oběti? Statistici mají jasno

Chybná logika

Autoři komentáře předpokládají, že Boris Johnson svou zprávu myslel jako vtip. Přesto se snaží ukázat, že logika, která za ní stojí, je zcela chybná. První problém je podle Spiegelhaltera a Masterse technický. Upozorňují, že britský ministerský předseda směšuje dva různý typy průměrů.

Již děti se ve škole učí, jak v tomto případě vypočítat medián, zdůrazňují oba renomovaní statistici. Vysvětlují, že pokud by se všechny ženy, které podlehly nemoci covid-19, seřadily do řady podle věku, kdy zemřely, ženě přesně uprostřed řady bude 85 let.

"Avšak naděje dožití je střední hodnotou," pokračují Masters a Spiegelhalter. Nastiňují, že znamená to, jak dlouhou bude například sto tisíc novorozenců pravděpodobně žít, a to za předpokladu, že bude pokračovat aktuálně platná míra úmrtnosti. Výsledek získáme tak, že sečteme celkový počet roků a následně jej vydělíme sto tisíci, dodávají odborníci.

Na základě dat z let 2017 až 2019 je naděje dožití ve Velké Británii při narození 79 let pro muže a 83 let pro ženy, konstatují autoři komentáře. Obratem doplňují, že mediánový věk úmrtí je o něco vyšší - v případě mužů se pochybuje okolo 81 let, v případě žen okolo 85 let.

Dostáváme se tedy na stejná čísla jako u mediánového věku úmrtí spojených s nákazou covidm-19, uvádějí Spiegelhalter a Masters. Pokládají tedy důležitou otázku, z jakého důvodu vykazují registrované případy mrtvých ve spojitosti s novým koronavirem stejný mediánový věk jako úmrtí z jiných příčin.

"Rizikové faktory pro úmrtí s covidem jsou v podstatě pozoruhodně podobné jako u úmrtí na něco jiného," píšou britští statistici. Deklarují, že virus SARS-CoV-2 zkrátka násobí zranitelnost, a tak víceméně funguje jako multiplikátor faktorů, která stojí za riziky úmrtí.

Naděje dožití roste s věkem

Za ještě důležitější ovšem autoři komentáře považují skutečnost, že naděje dožití se zvyšuje s věkem. Vysvětlují, že pokud britský muž například dosáhne věku 79 let, jeho pravděpodobná délka života se zvýší na 88 let, což znamená 9 let nad průměr.

Smrt před námi naštěstí ustupuje, konstatují Masters se Spiegelhalterem. Poukazují, že dosažení hranice naděje dožití, která pro vás platila při vašem narození, automaticky neznamená, že byste měl brzy zemřít.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Průměrný člověk, který se například dožije svých osmadevadesátých narozenin, může očekávat, že bude žít déle než sto let, vyzdvihují statistici. Odkazují v tomto směru na odhady charitativní organizace The Health Foundation, že střední hodnota délky života, o kterou připravil covid-19 každou oběť, činí 10 let.

Stejné číslo uvádějí i odhady ze Spojených států, a to i při započtení předchozích zdravotních komplikací zemřelých, upozorňují autoři komentáře. Vyvozují z toho, že většina obětí covidu-19 se nenacházela na smrtelné posteli.

"Nakaž se covidem a budeš žít déle? Naneštěstí nikoliv," uzavírají Spiegelhalter a Masters.